بوروندي تؤيد تونس في طلب مراجعة توقيت مباريات إفريقيا

المصدر: تونس - د.ب.أ

تقدّم الاتحاد البوروندي لكرة القدم بطلب كتابي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يطلب خلاله ضرورة مراجعة توقيت مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم، أول من أمس، عبر موقعه الإلكتروني، أن الاتحاد البوروندي تقدم بطلبه نفسه إلى «كاف» بسبب التداعيات المحتملة لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة اللاعبين.

وأعلن الاتحاد التونسي في 27 مايو الماضي تقديمه مقترحاُ للكاف يقضي بتغيير توقيت مباريات كأس الأمم تحسباً للارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال فترة الصيف.

ويستند هذا المقترح، الذي ورد خلال محادثة بين رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء ورئيس الكاف أحمد أحمد، على أنه من غير الملائم إقامة مباريات في درجات حرارة تفوق 40 درجة وأحياناً 45.

وطالب الجريء في بيان للاتحاد التونسي: «بإعادة النظر في توقيت المباريات نظراً للأضرار الممكنة جداً على القلب، إضافة للتأثير السلبي المحقق لارتفاع حرارة الجسم على أداء اللاعبين».

وتلتقي بوروندي التي تشارك في النهائيات في المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا ومدغشقر وغينيا، تونس يوم الاثنين المقبل في مباراة ودية بملعب رادس.

ووصلت بعثة الفريق المكونة من 24 لاعباً منذ أمس، إلى تونس وستسافر إلى القاهرة الثلاثاء المقبل.

وتلعب بوروندي مبارياتها في المجموعة الثانية بمدينة الإسكندرية، بينما تخوض تونس مبارياتها في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا في مدينة السويس.

وديع الجريء:

• «غير الملائم إقامة مباريات في درجات حرارة تفوق 40 درجة وأحياناً 45».