الجروان: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منتصف سبتمبر

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأنه خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل ملحوظ، حيث سينتهي «در الأربعين» في 24 سبتمبر.

وتتميز الـ40 يوماً الأولى من طلوع نجم «سهيل» بملامسة انكسار شدة الحرارة في بعض الأيام، ثم تعاود درجات الحرارة المرتفعة تأثيرها، مصحوبة بارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل، وتشكّل الضباب في الصباح الباكر.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»، إنه مع دخول «در الخمسين» في 25 سبتمبر، ستستقر درجات الحرارة العظمى دون 40 درجة مئوية، فيما تبدأ درجات الحرارة الصغرى بالانخفاض دون مستوى 25 درجة مئوية.

أما «در الستين»، الذي يحل في الفترة ما بين 5 و15 أكتوبر، فيشهد ملامح مناخية مميزة تُعرف بـ«ضربة الأكيذب»، وهي رياح قوية متغيرة الاتجاه، إذا هبت سارعت في تحول الجو نحو الاعتدال.

يلي ذلك موسم «المربعانية» لدى أهل البادية، ويرتبط بـ«الربيع الأول» الذي يسبق هيمنة البرد على الأجواء في فصل الشتاء، بالتزامن مع دخول «الوسم» الذي يُعد أفضل أوقات المطر النافع وبداية قدوم سحب الشتاء. وتمتد المربعانية 40 يوماً، ابتداءً من «در السبعين» في حدود 15 أكتوبر إلى نهاية «در المئة» في حدود 25 نوفمبر.

كما أشار الجروان إلى أن أكتوبر ونوفمبر يمثلان أوان الموسم الثاني لنشاط الحالات المدارية في بحر العرب، علماً بأن الموسم الأول لها كان في شهري مايو ويونيو.

. «در الستين» يحلّ في الفترة ما بين 5 و15 أكتوبر ويشهد ملامح مناخية مميزة تُعرف بـ«ضربة الأكيذب».