السيسي يطالب المنتخب المصري بإسعاد الشعب في كأس إفريقيا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتخب «الفراعنة» بإسعاد الشعب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم، التي تقام في ضيافة مصر وتنطلق السبت المقبل. ودعا السيسي جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري.

جاء ذلك، خلال زيارة الرئيس السيسي أمس، للمنتخب المصري خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأكد الرئيس السيسي في تصريحات صحافية ثقته الكاملة بإدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما شدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

وتعهد اللاعبون خلال اللقاء، ببذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين. وأضاف راضي أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالاستاد لاستضافة عدد من مباريات البطولة الإفريقية.

وأعرب السيسي عن تطلعه لأن تشكل البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكل خاص، في ظل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى. ويستعد المنتخب المصري لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر بين 21 الجاري و19 يوليو. وحقق المنتخب المصري اللقب سبع مرات.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد واجه تنزانيا في مباراة ودية الخميس الماضي، وفاز الفراعنة بصعوبة بنتيجة 1-0، في حين يواجه غينيا اليوم في مباراة ودية أخرى، استعداداً لافتتاح البطولة التي يدشنها المنتخب المصري أمام زيمبابوي.

وكان «الفراعنة» قد حققوا فوزاً معنوياً على تنزانيا، لكنه تسبب في قلق وسط أنصاره بسبب تواضع المستوى، حيث غاب النجم المصري محمد صلاح عنه كونه راجعاً حديثاً من إجازة خاصة حصل عليها بسبب التزامه الطويل مع فريق ليفربول المتوج بلقب أبطال أوروبا في بداية يونيو الجاري.

ويلعب المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا. وفي خبر أسعد التحكيم المصري، أعلن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن قبول التظلم المقدم من الاتحاد إلى الاتحاد الإفريقي (كاف)، على قرار إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، ليتم رفع الإيقاف عنه. وقال عبدالفتاح في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر «فيس بوك» أول من أمس، إنه من المنتظر أن ينضم جريشة اليوم إلى معسكر حكام كأس إفريقيا، ليرتفع عدد الحكام المصريين المشاركين في إدارة مبارياتها إلى ستة حكام، بينهم ثلاثة حكام ساحة.

• السيسي تفقد التجهيزات باستاد الدفاع الجوي.

• منتخب مصر يواجه اليوم غينيا ودياً تحضيراً لانطلاق الكأس السبت المقبل.