الشرطة البرازيلية تحقق مع نيمار لـ 5 ساعات في قضية «الاغتصاب»

المصدر: برازيليا - أ.ف.ب

استمعت الشرطة البرازيلية لنجم منتخب بلادها وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، لأكثر من خمس ساعات في ساو باولو في قضية الاتهامات الموجهة إليه، من مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا ترينيدادي، باغتصابها في أحد فنادق باريس.

وقال نيمار للصحافيين، بعد مغادرته مركز الشرطة: «أنا هادئ جداً. الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً». ووصل المهاجم الباريسي إلى مركز الشرطة مرتدياً بدلة رسمية داكنة اللون على متن سيارة خاصة، ودخله على عكازين بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، أجبرته على الانسحاب من تشكيلة منتخب بلاده المضيف لبطولة كوبا أميركا.

وتجمع نحو 50 شخصاً أمام مركز الشرطة، على أمل رؤية النجم البرازيلي، الذي كان محاطاً بعدد من الحراس الشخصيين.

وأتى الاستماع إلى نيمار (27 عاماً)، في إطار الشكوى المقدمة ضده من ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا، عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عاماً، والتي تتهمه باغتصابها في فندق بالعاصمة الفرنسية في مايو الماضي، بعدما دفع هو تكاليف سفرها وإقامتها. واستمعت الشرطة للشاكية لمدة ست ساعات في ساو باولو، في السابع من يونيو الجاري.

وكانت الشرطة البرازيلية استمعت إلى نيمار للمرة الأولى مطلع الشهر الجاري في ريو دي جانيرو، حيث مثل أمام مركز شرطة متخصص في الجرائم الإلكترونية، لبثه في حسابه على موقع «إنستغرام» شريط فيديو لمدة سبع دقائق، ينفي فيه الاتهامات بالاغتصاب، ونشر خلاله الرسائل الحميمية المتبادلة مع الشابة.

وكانت الشرطة البرازيلية قد أعلنت، أول من أمس، التقدم بشكوى تشهير ضد ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا، بعدما ألمحت إلى أن الشرطة فاسدة.

تيتي يقلل من أهمية غياب نيمار

قال مدرب المنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي (تيتي)، إن غياب نيمار دا سيلفا عن المشاركة في كوبا أميركا لن يؤثر كثيراً في تركيز فريقه في مشواره بالبطولة. وأكد في تصريحات صحافية: تحدثت معه، وقلت له إنني أعرف أنه سيتعافى سريعاً، يتم التحدث عنه خارج المنتخب أكثر من داخله، نحن نتحلى بالتركيز. وأكد المدرب البرازيلي أن لاعب فريقه، آرثر ميلو، غاب عن مباراة بوليفيا الافتتاحية بسبب الإصابة التي لحقت به أخيراً.