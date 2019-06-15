مدرب مصر: سنعالج أخطاء مباراة تنزانيا خلال أيام

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أغيري، إنه راضٍ عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت أول من أمس، بين فريقه وضيفه المنتخب التنزاني استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وتغلب المنتخب المصري على نظيره التنزاني بهدف نظيف أحرزه أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، على ملعب الجيش في برج العرب. واعترف أغيري بوقوع لاعبيه في العديد من الأخطاء، لكنه «وعد بمعالجتها خلال أيام».

وقال أغيري، خلال المؤتمر الصحافي «حاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطرة».

وأوضح «كنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، لكن التوفيق لم يكن حليفنا، تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف».

وتابع: «سنستفيد من مباراة تنزانيا، وسنقوم بمعالجة الأخطاء خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية». وكان منتخب مصر الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذاً على الكرة وإضاعة للفرص، رغم قيام أغيري بالإبقاء على نجمه محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

ويلعب المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

في المقابل، يلعب منتخب تنزانيا، الذي يعاود الظهور في البطولة بعد غياب دام 39 عاماً، في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا.