أليغري في إجازة طويلة.. وساري مدرباً ليوفنتوس

المصدر: روما - أ.ف.ب

أكدت وسائل الإعلام الإيطالية مساء أول من أمس، أن يوفنتوس بطل الدوري في الأعوام الثمانية الأخيرة تعاقد رسمياً مع المدرب ماوريتسيو ساري، بعدما توصل إلى اتفاق مالي مع فريقه الحالي تشلسي الإنجليزي.

في المقابل، كشف مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو أليغري أنه يرغب في أخذ إجازة لمدة عام اثر تخليه عن مهامه، بعدما قاده للاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم الثامن توالياً.

وبحسب قناة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن يوفنتوس سيدفع 3.5 ملايين يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد المدرب الحالي لنادي دربي كاونتي من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).

وأضافت أن ساري (60 عاماً) سيكون بالتالي حراً للتوقيع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع يوفنتوس، الذي كان أعلن في مايو الماضي رحيل أليغري بعدما أمضى معه خمسة مواسم.

وسبق لساري الذي توج مع تشلسي بـ«يوروبا ليغ» هذا الموسم، تدريب نابولي بين 2015 و2018 وقاده مرتين إلى المركز الثاني خلف يوفنتوس.

ورغم اللقب القاري مع تشلسي، عانى ساري انتقادات جماهير النادي اللندني خصوصاً لعدم المرونة في تغيير الخطط التكتيكية.