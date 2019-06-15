3 اعترافات من هازارد أمام جمهور ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان وأ.ف.ب - دبي

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أول من أمس، لاعبه الجديد الدولي البلجيكي إدين هازارد على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام قرابة 50 ألف مشجع، فيما تمنّى لاعب تشلسي الإنجليزي السابق «الفوز بالكثير من الألقاب» مع فريقه الجديد.

وفي المؤتمر الصحافي كشف هازارد عن ثلاثة اعترافات للمرة الأولى تحدث فيها عن ركلات الجزاء والرقم 10، وكذلك اللحظة التي تم الاتصال فيه من قبل إدارة ريال مدريد.

وكشف إدين هازارد الذي اعتاد بالتخصص على تسديد ركلات الجزاء على الدوام مع تشلسي وكذلك منتخب بلجيكا، باعتباره أحد أفضل من يسددونها في العالم، أنه يتمنّى أن يتولى هذه المهمة في ريال مدريد، لكنه قال: «للأمانة سيرجيو راموس يسدد بشكل رائع، وإذا طلب مني تسديدها رغم أنني لا أتوقع ذلك، فسأقول بالمهمة بكل سرور».

في جانب آخر، قال هازارد إنه كان يحب أن يرتدي الرقم المفضل لديه الذي أيضاً اشتهر به مع تشلسي وبلجيكا وهو القميص رقم 10، وأكد أنه من خلال زميله في تشلسي الكرواتي كوفاسيتش، نقل طلباً إلى مودريتش على سبيل المزاح أن يتخلى له عن رقمه 10، فرفض الأخير.

في جانب آخر أيضاً، قال هازارد إن أول اتصال تم بينه وبين إدارة ريال مدريد كان بعد كأس العالم في روسيا، وإن الجانبين اتفقا على أن يكمل السنة الماضية مع تشلسي على أن يكون الصيف الحالي الوقت المناسب للانتقال إلى الملكي.

وكشف أنه خلال حفل جائزة الكرة الذهبية في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي، التقى برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي أكد له أنه سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الصيف، وأن ذلك الأنسب للطرفين.

وعما ينتظره، قال هازارد (28 عاماً): «أريد فقط بدء لعب كرة القدم خلال شهر مع هذا القميص الجديد والفوز بالكثير من الألقاب». وأمضى هازارد سبعة أعوام مع تشلسي قبل أن ينتقل الى النادي المدريدي بموجب عقد يمتد حتى عام 2024، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن ريال أنفق 100 مليون يورو للتعاقد مع الدولي البلجيكي.

ورحّب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بلاعبه الجديد، وتوجه اليه قائلاً «برنابيو منذ اليوم منزلك»، مشيداً «بأحد أفضل اللاعبين في العالم»، و«بلاعب كرة قدم قادر على تحويل كرة القدم إلى شيء فيه الكثير من الشغف والإثارة».

واحتشد نحو 50 ألف مشجع للترحيب بهازارد، في عدد متقارب عند استقبال اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز عام 2014، فيما استقبل قرابة 75 ألف مشجع البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009 بعد انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد أن خرج خالي الوفاض على الصعيد المحلي وتنازل عن لقب دوري الأبطال الذي أحرزه لثلاثة مواسم متتالية (2015- 2017)، يسعى ريال بقيادة مدربه الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان إلى عملية تجديد كبيرة في صفوفه، حيث تشير التقارير الى أن ريال أنفق حتى الآن ما لا يقل عن 250 مليون يورو لإعادة بناء الفريق.

وهازارد هو خامس لاعب جديد يضمه ريال تحضيراً للموسم المقبل، بعد البرازيليين إدير ميليتاو (21 عاماً) القادم من بورتو البرتغالي، ورودريغو (18) من سانتوس البرازيلي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش (21) من إينتراخت فرانكفورت الألماني، والفرنسي فيرلان مندي (24) من ليون.

- لا يزال رونالدو صاحب أكبر رقم من المشجعين

الحاضرين لحفل تقديمه في «بيرنابيو» في 2009

بنحو 75 ألف مشجع.

- هازارد هو خامس لاعب يلتحق بريال مدريد في

الميركاتو الصيفي، بعد البرازيليين ميليتاو (21 عاما)

ورودريغو (18)، والصربي يوفيتش (21) والفرنسي

مندي (24).