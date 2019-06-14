"كاف" يعيد جهاد جريشة إلى كأس إفريقيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد أن أوقفه في 28 مايو الماضي، لفترة 6 أشهر لتواضع مستواه في إدارة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير على تويتر أنه "بات بمقدور جريشة إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة" التي ستقام في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم في 16 مايو، بعد يومين من المباراة بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب، احتجاجاً رسمياً لدى الاتحاد الأفريقي ضد جريشة على خلفية أدائه في الذهاب الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1.

وكتب شوبير: "رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الأفريقية 2019".