البرازيل تبدأ رحلة اللقب التاسع اليوم أمام بوليفيا

المصدر: برازيليا ــ أ.ف.ب

تنطلق اليوم النسخة الـ46 من بطولة أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) بمباراة الافتتاح بين المنتخب البرازيلي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب بوليفيا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك فنزويلا وبيرو. وتلعب ضربة البداية في ملعب مورومبي بمدينة ريو دي جانيرو، ويعتبر ثاني أكبر الملاعب في هذه المدينة بعد «ماراكانا».

ويبدأ البرازيل رحلة اللقب التاسع، الذي لا مناص منه، في ظل غياب أبرز نجومه، نيمار، حيث يسعى السامبا لتلميع صورته أمام جمهوره من خلال التتويج بكوبا أميركا الغائبة عن خزائنه منذ 12 عاماً، بتشكيلة تضم لاعبين من ذوي الخبرة، إضافة إلى عنصر الشباب في تجربة مهمة على الطريق نحو مونديال 2022.

وسيغيب نيمار بعد إصابة في كاحله تعرض لها خلال مباراة ودية قبل أسبوع. ورغم غياب نيمار، فإن كافو، قائد المنتخب السابق الفائز بمونديال، يثق بقدرة الفريق على إحراز اللقب القاري، وقال في مؤتمر صحافي «خسر البرازيل لاعباً مهماً، لكن ذلك لن يمنعه من تقديم مباريات كبيرة والتتويج باللقب».

وكان مدرب المنتخب تيتي نزع شارة القيادة عن نيمار، حتى قبل إصابته واتهامات الاغتصاب، على خلفية سلوكه في نهائي كأس فرنسا ضد رين، عندما قام بدفع أحد مشجعي الفريق المنافس في المدرجات.

وسيحمل شارة القيادة زميل نيمار في سان جرمان المخضرم داني ألفيش (36 عاماً)، الوحيد الباقي من التشكيلة المتوجة بلقب كوبا أميركا 2007 في فنزويلا بالفوز على الأرجنتين بثلاثية نظيفة. ودخل ألفيش احتياطياً في النهائي، ونجح بتسجيل الهدف الثالث.

ومنذ ذلك التتويج، عاش المنتخب البرازيلي فترة سيئة في البطولات الكبرى، حيث خرج من الدوري ربع النهائي في مونديالي 2010 و2018 وسقط سقوطاً مدوياً أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي كأس العالم التي استضافها عام 2014، وربع نهائي كوبا أميركا في نسختي 2011 و2015 ومن الدور الأول للبطولة القارية عام 2016 في ذكراها المئوية. ولخص المعلق في شبكة «سبورت تي في» البرازيلية ليديو كارمونا «لا أريد القول إنه يتوجب على البرازيل الفوز، لكن يجب إعطاء أجوبة للمشجعين. الفوز بكوبا أميركا على أرضنا هو أقل المطلوب».

ولتفادي خيبة أمل جديدة، استدعى تيتي لاعبين من ذوي الخبرة لكي يحيطوا باللاعبين الشبان. ويتوقع أن يكون تحقيق نتائج جيدة بسرعة هو الهدف الآني على حساب التأسيس على المدى البعيد، وهذا ما يفسر اختيار ألفيش (36 عاماً) إلى جانب تياغو سيلفا وميراندا وفرناندينيو (جميعهم بلغوا الـ34)، لاسيما أن حظوظ هؤلاء تبدو ضعيفة للوجود في مونديال قطر بعد ثلاث سنوات ونصف سنة.

وتضم التشكيلة الرسمية للبرازيل 14 لاعباً سبق لهم أن دافعوا عن ألوان بلادهم في مونديال روسيا 2018. أما عنصر الشباب فيمثله مهاجم إيفرتون ريتشارليسون، وجناح أياكس أمستردام الهولندي ديفيد نيريش (كلاهما 22 عاماً) وكلاهما سجل في مرمى هندوراس (7-صفر) في مباراة ودية استعدادية للبطولة القارية.

والأهم من النتيجة الساحقة في مواجهة منتخب مغمور لعب بـ10 أفراد منذ الدقيقة 29، إشادة المراقبين بالأداء الجماعي للفريق في غياب نيمار.

وأشاد الكاتب في موقع «ار 7» كوسمي ريمولي بأداء المنتخب، موجهاً انتقاداً لنيمار بقوله «من دون الاعتماد المَرَضي على نيمار، أظهر المنتخب أداء جماعياً حقيقياً».

وكان تيتي نفسه اعتبر بأنه رغم أن نيمار من طينة أخرى من اللاعبين بفضل موهبته، فتعويض غيابه ممكن.

ملاعب البرازيل تتحدى «اللعنات»

أصر منظمو بطولة كوبا أميركا في البرازيل على ضم ملعبين ارتبطا بـ«لعنات كروية» للسامبا، في النسخة الجديدة التي تنطلق اليوم، هما ملعبا ماراكانا ومينيراو.

ولاتزال ذاكرة البرازيليين لم تنس الخسارة الشهيرة في نهائي مونديال 1950 من أوروغواي على «ماراكانا»، التي تسببت في صدمة هائلة لكل الشعب البرازيلي، ثم جاءت فضيحة «سباعية ألمانيا» في نصف نهائي مونديال 2014 على استاد «مينيراو». وقد تكون الفرصة سانحة الآن أمام البرازيل لمحو هذه الذكريات المؤلمة، حيث يستضيف «ماراكانا» خمس مباريات، إلى جانب النهائي في السابع من يوليو، في حين يستضيف «مينيراو» خمس مباريات، وأحد لقاءات ربع النهائي.

الأعين على 3 مواهب برازيلية اليوم

ستكون أعين الجماهير البرازيلية مركزة اليوم على أبرز ثلاث مواهب شابة في صفوف «السامبا» حالياً، نجم أياكس الهولندي، نيريش، وكذلك قناص فريق غريميو، إيفرتون سواريز، وجناح إيفرتون الإنجليزي ريتشارليسون.

ويتوقع أن يشغل نيريش مركز الجناح الأيسر في المباراة الافتتاحية ضد بوليفيا، مساء اليوم، وإن كان مهاجم غريميو أظهر أشياء جيدة لدى مشاركته احتياطيا ضد هندوراس. في المقابل، سجل ريتشارليسون نقاطاً في الآونة الأخيرة، لاسيما أن المنتخب البرازيلي يفتقد رأس حربة حقيقياً، علماً بأن مهاجم إيفرتون يستطيع اللعب على الجناحين أيضاً.

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