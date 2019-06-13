«النمس» يعود إلى منتخب تونس.. واستبعاد معلول في آخر لحظة

المصدر: تونس - أ.ف.ب

أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الفرنسي، ألان جيريس، تشكيلته النهائية من 23 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، التي شهدت عودة النجم يوسف المساكني بعد غياب مطول بسبب الإصابة، واستبعاد علي معلول في آخر لحظة.

ويعود المساكني الملقب بـ«النمس» لتدعيم صفوف منتخب بلاده، بعد غيابه عن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وأكد جيريس في تصريحات إعلامية سابقة، أنه لا يريد وضع «حدود» لطموحات المنتخب في بطولة إفريقيا، معتبراً أن بلوغ الدور نصف النهائي يشكل «رغبة وهدفاً واضحاً.. لكن لماذا نضع حدوداً؟».

واستبعد جيريس الظهير علي معلول (الأهلي المصري) دون ذكر للأسباب وعوضه بكريم العواضي، كما قرر أن يرافق حارس المرمى أيمن دحمان (الصفاقسي) المنتخب إلى مصر خارج القائمة «قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية، خصوصاً لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين، ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية»، وفقاً لبيان صدر، أول من أمس، على موقع الاتحاد التونسي.

وواجهت تونس منتخب العراق في إطار التحضيرات لأمم إفريقيا وفازت بهدفين، يوم الجمعة الفائت، كما حققت انتصاراً على المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف أول من أمس.

ويخوض منتخب «نسور قرطاج» المتوّج باللقب القاري عام 2004 على أرضه، غمار البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبات مالي وموريتانيا وأنغولا.

«نسور قرطاج» يقهرون «وصيف العالم»

حقق المنتخب التونسي فوزاً ثميناً على مضيفه الكرواتي وصيف بطل العالم 2-1، أول من أمس، في فارازدين في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وكان المنتخب التونسي البادئ بالتسجيل عبر مهاجم الترجي أنيس البدري في الدقيقة 15.

ونجحت كرواتيا التي تستعد لتصفيات كأس أوروبا 2020، في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة مهاجم دينامو زغرب برونو بتكوفيتش، لكن لاعب وسط ديغون الفرنسي نعيم السليتي منح الفوز لنسور قرطاج في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وأبقى مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش، على نجومه القائد لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش وإنتر ميلان الإيطالي مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش على دكة البدلاء، قبل أن يدفع بالأول في الدقيقة 70، والثاني والثالث في الدقيقة 55. وتلعب تونس في النهائيات في المجموعة الخامسة إلى جانب أنغولا ومالي وموريتانيا.

تشكيلة تونس

حراسة المرمى:

فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز بن شريفية (الترجي)،

معز حسن (نيس الفرنسي).

الدفاع:

نسيم هنيد (الصفاقسي)، ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)، ديلان

برون (لاغنتواز البلجيكي)، محمد دراغر (بادربورن الألماني)، وجدي

كشريدة (النجم الساحلي)، أيمن بن محمد (الترجي)، أسامة الحدادي

(الاتفاق السعودي)، كريم العواضي (النجم الساحلي)، رامي البدوي

(الفيحاء السعودي)

الوسط:

فرجاني ساسي (الزمالك المصري)، إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)،

غيلان الشعلالي (الترجي)، مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف

المساكني (أويبن البلجيكي)، نعيم السليتي (ديغون الفرنسي).

الهجوم:

بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، أنيس البدري وياسين الخنيسي (الترجي)،

وهبي الخزري (سانت اتيان الفرنسي)، فراس شواط (الصفاقسي).

- كريم العواضي

بديل معلول في

تشكيلة المنتخب

التونسي.