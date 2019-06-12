15 نادياً إيطالياً تعارض تعديلات دوري أبطال أوروبا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

عارض 15 نادياً من الدرجة الأولى الإيطالية الإصلاحات الجدلية لرابطة الأندية الأوروبية المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والتي يدعمها يوفنتوس بطل الدوري في آخر ثماني سنوات، بحسب ما أشارت تقارير صحافية.

وكان رئيس يوفنتوس ورابطة الاندية الأوروبية أندريا أنييلي، دافع الأسبوع الماضي عن التعديلات المقترحة، مؤكداً أنها تهدف لحماية الأندية الصغيرة من سطوة البطولات الخمس الكبرى للأندية. وتم إجراء تصويت أول من أمس من قبل رابطة الدوري الإيطالي في ما يخص نصاً مشتركاً معارضاً للمشروع، فكان يوفنتوس المعترض الوحيد، فيما امتنعت أندية روما وإنترميلان وفيورنتينا عن التصويت، بحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».

وتقترح رابطة الأندية الأوروبية نظام مسابقات بمشاركة 128 نادياً موزعة على ثلاث بطولات (عوضاً عن بطولتين حالياً) بغرض اعتمادها بدءاً من عام 2024.

وبحسب الصيغة الجديدة، سيكون دوري الأبطال من أربع مجموعات من ثمانية فرق في الدور الاول، بدلاً من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق، بحيث تتأهل الفرق الستة الأولى من كل مجموعة الى النسخة المقبلة، بصرف النظر عن ترتيبها في بطولاتها الوطنية، ما قد يقلص بشكل كبير أهمية تلك البطولات.

ورأت الاندية الإيطالية الـ15 المعارضة ان خططاً مماثلة قد تخفض 35% من إيرادات الدرجة الاولى، ولا تلقى التعديلات رواجاً لدى بعض البطولات، خصوصاً رابطة الدوري الانجليزي التي عارضتها بالاجماع.

وعارضت الاصلاحات أيضاً سبعة اندية إسبانية، لم يكن العملاقان ريال مدريد وبرشلونة من بينها، إلى جانب أندية الدوري الألماني.

وستبحث رابطة الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوريات التي تضم مئات الأندية، التعديلات المقترحة في اجتماع يعقد في 11 سبتمبر.

ستبحث رابطة الأندية والاتحاد الأوروبي ورابطة الدوريات، التعديلات المقترحة في اجتماع يعقد 11 سبتمبر.