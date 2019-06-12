رابع فوز لإسبانيا في تصفيات «يورو 2020»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

حققت إسبانيا فوزها الرابع من أصل أربع مباريات خاضتها في المجموعة السادسة من تصفيات كأس أوروبا 2020، رغم استمرار غياب المدرب لويس أنريكي «لأسباب عائلية قاهرة». وجاء الفوز الجديد لإسبانيا أول من أمس على حساب ملاحقتها السويد 3-صفر على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وتدين إسبانيا التي تواصل عملية البناء بعد خيبة الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018، بفوزها الرابع وابتعادها في صدارة المجموعة بفارق خمس نقاط الى سيرخيو راموس والبديلين ألفارو موراتا وميكيل أويارسابال الذين سجلوا الأهداف، بينها اثنان من ركلتي جزاء. وخاض «لا روخا» اللقاء مع استمرار غياب أنريكي الذي ابتعد عن المنتخب منذ شهرين وناب عنه في المباريات الثلاث الأخيرة مساعده روبرتو مورينو الذي قاد بلاده لإلحاق الهزيمة الأولى بالضيوف الاسكندنافيين.