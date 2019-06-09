إقالة مدرب بسبب مقاطعته لمباراة فريقه

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلن اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم، أمس، إقالة المدرب الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش، بعدما قرر عدم قيادة فريقه في مباراته ضد كوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا 2020، وذلك بحسب ما أعلن اتحاد الجبل الأسود في موقعه على الإنترنت.

وقال الاتحاد: «كانت مفاجأة غير سارة، يعدّ تصرف تومباكوفيتش انتهاكاً لواجباته الاحترافية كما ينص العقد». وأضاف: «يأسف المجلس التنفيذي أيضاً أن ضغط بعض الدوائر نتج عنه انسحاب اللاعبين فيليب ستويكوفيتش، وميركو من المباراة».

وذكرت صحيفة «فييستي» اليومية، التي تصدر في بودجوريتشا، أن ضغط مجموعات جماهير من صربيا أدى إلى انسحاب تومباكوفيتش، إضافة إلى ستويكوفيتش وإيفانيتش، اللذين ولدا في صربيا، من المباراة ضد كوسوفو. واستقلت كوسوفو عن صربيا في 2008 واعترفت بها أكثر من 110 دول، باستثناء صربيا والصين وروسيا وخمس من دول الاتحاد الأوروبي.