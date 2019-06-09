إسبانيا بالعلامة الكاملة في تصفيات أوروبا

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

حققت إسبانيا العلامة الكاملة بالانتصار الثالث في ثلاث مباريات، ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، بالفوز على مستضيفتها جزر الفارو 4-1 أول من أمس، لتبقى متفوقة بنقطتين على أقرب منافساتها في المجموعة السادسة.

ووضع القائد سيرجيو راموس الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة السادسة بعد ركلة ركنية، وأضاف خيسوس نافاس الهدف الثاني في الدقيقة 19 لإسبانيا، التي لاتزال تفتقد مدربها لويس إنريكي، الذي يغيب لأسباب شخصية.

وقلص منتخب جزر الفارو النتيجة بعد نصف ساعة بعدما ارتقى كلامنت أولسن ليسدد ضربة رأس في الشباك، رغم أن إسبانيا استعادت فارق الهدفين بعدها بأربع دقائق.

وسدد لاعب الوسط ايسكو في القائم لترتد الكرة من الحارس وتدخل الشباك ليسجل هدفاً بالخطأ في مرماه، بينما سجل خوسيه غايا ظهير أيسر منتخب إسبانيا أجمل أهداف اللقاء في الدقيقة 71.