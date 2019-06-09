هازارد يحصل على رقم رونالدو في ريال مدريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ورويترز

حسم ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مطاردته الطويلة للبلجيكي إيدن هازارد، وتعاقد مع جناح تشيلسي بعقد لمدة خمس سنوات في صفقة ضخمة كلفت خزينة النادي، بحسب تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية، 100 مليون يورو، وقد تصل إلى 130 مليون يورو مع الإضافات والحوافز.

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، أن ريال مدريد حسم أمره في ما يتعلق برقم القميص الذي سيرتديه هازارد، وهو رقم رونالدو السابق (7)، الذي ارتداه في الموسم الماضي ماريانو دياز بعد رحيل «الدون».

وقال ريال مدريد: «اتفق ريال مدريد وتشيلسي على انتقال إيدن هازارد. سيرتبط بالنادي لمدة خمسة مواسم حتى 30 يونيو 2024».

وأضاف أن «هازارد سيتم تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام والجمهور في ملعب سانتياجو برنابيو في 13 الجاري بعد خضوعه للفحص الطبي». وأبدى هازارد تقديره للنادي اللندني وكتب في حسابه على «فيس بوك» إلى كل أصدقائي وعائلتي في تشيلسي: «أنتم تعرفون أني سأنضم إلى ريال مدريد. ليس سراً أنه كان حلمي اللعب هناك منذ كنت صغيراً».

وقاد هازارد، أخيراً، تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي وسجل هدفين في الانتصار 4-1 على غريمه اللندني نادي أرسنال في النهائي الذي أقيم في باكو الشهر الماضي. يذكر أن اللاعب البلجيكي انضم إلى صفوف تشلسي قادماً من ليل الفرنسي في 2012 مقابل 35 مليون يورو، وفاز بلقب الدوري الأوروبي في أول موسم له مع ناديه الجديد.

وهز هازارد الشباك 16 مرة وصنع 15 هدفاً في الدوري الممتاز في الموسم المنصرم، الذي احتل فيه تشيلسي المركز الثالث في الترتيب.

وهازارد ثالث صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد في محاولة لإعادة بناء الفريق بعد موسم محرج. وتعاقد النادي بالفعل مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو، والصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، وفقاً لتقارير إعلامية. وبات البرازيلي رودريغو على أعتاب الانضمام إلى ريال مدريد، بعدما توصل العملاق الإسباني إلى اتفاق العام الماضي مع سانتوس على ضمه مقابل 45 مليون يورو، وفقاً لوسائل الإعلام.

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الجاري موعد تقديم هازارد لوسائل الإعلام في معقل ريال مدريد باستاد سانتياغو بيرنابيو.