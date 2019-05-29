اتحاد الكرة يُطلق مسابقة دوري الدرجة الثانية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن إطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية في الموسم الرياضي 2019-2020 في إطار الخطة الرئيسية الجديدة للاتحاد التي تهدف إلى تطوير اللعبة وزيادة عدد اللاعبين والأندية إلى جانب جودة التدريبات ومنح الفرصة أمام المدربين المواطنين الحاصلين على الرخص التدريبية للعمل في الفرق التي ستشارك في المسابقة .

وسيشارك في النسخة الأولى لمسابقة دوري الدرجة الثانية عدد محدود من الجامعات والأندية الخاصة وذلك وفق الشروط والقواعد التي سيحددها اتحاد كرة القدم للجامعات والأندية الخاصة التي يجب أن تكون لها خطط واستراتيجيات طويلة الأمد .

وستقام المسابقة في ثلاثة مناطق مختلفة من الدولة بدء من نوفمبر 2019 حتى نهاية إبريل 2020، حيث يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من المسابقة إلى دوري الدرجة الأولى شرط استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بدوري الدرجة الأولى .

وتأتي إقامة مسابقة دوري الدرجة الثانية في إطار حرص اتحاد الكرة على تعزيز الدور المجتمعي ودعم مؤشر اللياقة الصحية بالدولة من خلال تعزيز نمط الحياة الصحية والمشاركة في فعاليات كرة القدم وتعزيز استدامة الأندية وجلب مستثمرين ورعاة جدد للاتحاد، وتوسيع قاعدة اللاعبين المسجلين في سجلات الاتحاد وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وزيادة عدد الأندية والمتابعة الجماهيرية واتساع رقعة اختيار المواهب الكروية واكتشافها وزيادة عدد المباريات والتنافس لجميع الفئات العمرية وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.