هل يحقق محمد صلاح حلمه بعدما أخفق في تحقيق حلم جمهور ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ساعات قليلة تفصل النجم المصري محمد صلاح عن تحقيق حلم طفولته وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يخوض المباراة النهائية لثاني مرة على التوالي مع فريق ليفربول مساء السبت المقبل أمام فريق توتنهام مفاجأة البطولة، ويعلم اللاعب المصري الذي لم يوفق في النهائي الأول الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني وخرج مصاباً في الشوط الأول أنه قد لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى ويصل إلى النهائي الحلم لأغلى البطولات الأوروبية.

وكان محمد صلاح قد صرح في مارس الماضي وبالتحديد قبل مواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني في دور الـ 16 من البطولة أنه مستعد بالتضيحة ببطولة دوري أبطال أوروبا من أجل تحقيق حلم جمهور ليفربول وهو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولكنه أخفق في ذلك بعدما حل في المركز الثاني من البطولة الدوري الإنجليزي وفشل في تحقيق حلم مدينة ليفربول بالحصول على لقب الدوري الغائب عن النادي منذ زمن بعيد.

وقال صلاح في ذلك الوقت تصريحات تناقلتها وسائل إعلام بريطانية: "سأكون صريحا معكم، البطولة الأهم بالنسبة لي هي دوري أبطال أوروبا، لكن حلم مدينة ليفربول ونادي ليفربول هو تحقيق الدوري".

وأضاف لدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه التضحية بأحد البطولتين: "سأضحي بحلمي (تحقيق أبطال أوروبا) من أجل تحقيق حلم المدينة، أما إذا استطعنا تحقيق البطولتين سيكون أمرا رائعا".

ولكن نجح النجم المصري في قيادة فريقه خلال هذه البطولة لتحقيق أكثر من نتيجة ايجابية ساهمت في صعود الفريق ومنها المباراة الهامة أمام نابولي الإيطالي والتي كانت كفيلة بإخراج الفريق من دور المجموعات إضافة إلى الفوز على بايرن ميونخ الإلماني في ملعبه وتخطي العديد من الصعاب.

وقبل مباراة السبت قال النجم المصري محمد صلاح، في تصريح صحافي لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أنا متحمس للغاية، كنت غير محظوظ في نهائي الموسم الماضي ضد ريال مدريد وخسرنا، ونهائي هذا العام مهم ومتحمس له جدا".

وتابع "ستكون مباراة صعبة لأننا واجهنا توتنام أكثر من مرة خلال هذا الموسم، ورغم أننا أنهينا الدوري في مركز متقدم عنهم إلا أن هذا لا يعني شيئا، لأن هذه المباراة في بطولة أخرى وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا ومحاولة الفوز بها".