الوحدة يعود بنقطة التعادل مع الاتحاد

المصدر: إبراهيم الديب - جدة

احتفظ الوحدة بصدارته للمجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد نجاحه في العودة بتعادل ثمين بطعم الفوز مع الاتحاد السعودي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت مساء أمس على استاد الجوهرة المشعة بجدة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة .

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف وفي الشوط الثاني أحرز رومارينهو هدف الاتحاد في الدقيقة 68 ، وتعادل محمد برغش للوحدة في الدقيقة 71 ، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الوحدة إلى 13 نقطة في المركز الأول ، يليه فريق الاتحاد السعودي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة ، وسيلعب الوحدة مع أحد فريقي النصر السعودي أو ذوب أهان الإيراني في دور الستة عشر.

جاءت المباراة جيدة المستوى وشهدها جمهور كبير بلغ 30 ألف متفرج ، وكان الوحدة الأفضل في فترات كثيرة من المباراة وكان يمكنه الخروج فائزا ، رغم أنه لعب بمجموعة كبيرة من البدلاء ، بعد أن فضل المدير الفني تين كات إراحة بعض اللاعبين الأساسيين.