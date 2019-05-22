«فيفا» يهدد شبيبة القيروان التونسي بخصم نقاط

المصدر: تونس - د.ب.أ

أصبح فريق شبيبة القيروان مهدداً بخصم نقاط من رصيده، في الدوري التونسي لكرة القدم، بسبب تأخره في دفع مستحقات لاعبه السابق أبوبكر سيلا.

وأعلن النادي التونسي، أول من أمس، أنه تلقى إشعاراً من الاتحاد التونسي لكرة القدم، يبلغه فيه بأنه بناء على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن منتصف شهر يونيو المقبل هو آخر أجل لتسوية المبلغ المالي، المستحق للاعب الغيني سيلا، حتى لا يتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق.

وذكرت تقارير إعلامية أن المبلغ المطالب النادي بدفعه، يعادل 150 ألف دينار تونسي (نحو 50 ألف دولار). ويحتل القيروان المركز العاشر في الدوري التونسي حالياً، برصيد 24 نقطة.

وكان «فيفا» قد قرر، قبل أيام، خصم ثلاث نقاط من رصيد فريق الملعب القابسي، بسبب عدم سداده مستحقات مالية لنادي سان جوليو الكاميروني، في الآجال المحددة.