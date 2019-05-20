كتف مارادونا يحرمه من الاستمتاع بقصة حياته

المصدر: جوني جبور-دبي

قال مسؤولو الدعاية لفيلم سيرة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، وفي بيان صحفية تناقلته وسائل الإعلام العالمية، إن: "الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا يشعر بالأسف البالغ لعد قدرته على حضور العرض الأول لفيلمه ضمن مهرجان كان السينمائي"، ولفت البيان إلى أن إصابة بالكتف تتطلب رعاية طبية كانت وراء سفر مارادونا إلى المهرجان، للانضمام إلى المتفرجين وصناع الفيلم في العرض الأول.

ويتناول فيلم" دييغو مارادونا" صعود نجم كرة القدم سلم المجد مع فريقه السابق نابولي، وفوز مارادونا بكأس العالم مع منتخب بلاده في العام 1986، كما يلقي الفيلم الضوء على تراجعه، وحياة الترف التي عاشها، وصراعه مع إدمان المخدرات.

وأكد مسؤول الدعاية عن الفيلم الوثائقي، إن: "أسطورة الملاعب الأرجنتيني كان ممن بين أبرز النجوم المتوقع ظهورهم في الريفييرا الفرنسية على البساط الأحمر الشهير لمهرجان كان السينمائي لهذا العالم، إلا أن إصابة الكتف كان وراء عدم قدرة مارادونا الحضور ومتابعة العرض الأول لفيلمه الوثائقي الذي تم عرضه مساء أمس.