كومباني: منصور بن زايد غيّر حياتي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن قائد مانشستر سيتي، البلجيكي فنسان كومباني، أمس، رحيله عن بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسمين الأخيرين، بعد أن أمضى معه 11 موسماً حافلاً بالألقاب، منها ثلاثية محلية تاريخية هذا الموسم، ويعود إلى نادي بداياته أندرلخت لاعباً ومدرباً.

وصرّح كومباني، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو، في بيان غداة الفوز الساحق على واتفورد 6-صفر في نهائي مسابقة كأس إنجلترا: «مهما يكن الأمر صعباً، حان وقت الرحيل بالنسبة إليّ. إنه موسم ولا أروع كي أفضل الابتعاد. أشكر كل من دعمني طوال هذه المغامرة الاستثنائية مع هذا النادي الاستثنائي».

وأعرب النجم البلجيكي عن امتنانه إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، على الدعم الذي قدمه للفريق ووقوفه خلف كل الإنجازات التي حققها «البلو مون»، وقال كومباني: «سموّ الشيخ منصور غيّر حياتي وحياة كل مشجعي سيتي في العالم. إنني ممتن له على الدوام. أمة زرقاء ولدت (في إشارة إلى لون القميص) وتحدت الأمر الواقع. إنني أجد ذلك رائعاً».

وتوجّه الى زملائه في النادي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بكلمة قال فيها: «من دون زملائي لما وصلت إلى ما أنا عليه الآن. خضنا معاً معارك عديدة، جنباً إلى جنب، في أفضل اللحظات كما في أسوأها. إليكم جميعاً، منذ موسم 2008-2009 وحتى الفائزين بالثلاثية المحلية هذا الموسم، أنا مدين بالفضل».

بدوره، يدين سيتي بالفضل الى رأسية كومباني التي جاء منها هدف الفوز الوحيد والمتأخر في مرمى ليستر سيتي في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة، التي أبقته في المنافسة، ثم الاحتفاظ باللقب، لان التعادل كان سيصب في مصلحة ليفربول الذي أنهى الموسم متخلفاً عنه بنقطة يتيمة.

لكن كومباني أوضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «يعود إلى أندرلخت، النادي الذي تأسس فيه، ليشغل وظيفة لاعب ومدرب في الوقت ذاته».

وقال كومباني: «مازلت طموحاً، وقررت العودة إلى أندرلخت للمواسم الثلاثة المقبلة».

وأطلق كومباني مسيرته في أندرلخت، وانضم إلى الفريق الأول في سن الـ17، ثم انتقل إلى هامبورغ في 2006 ومنه إلى سيتي، حيث تعرّض في مواسمه الأخيرة معه لإصابات متعددة، بحيث لم يعدّ أساسياً في التشكيلة إلا في مباريات قليلة.

360 مباراة.. و4 بطولات دوري

انضم الدولي البلجيكي فنسان كومباني (33 عاماً) إلى مانشستر سيتي في 2008 قادماً من هامبورغ الألماني، وخاض معه 360 مباراة سجل خلالها 20 هدفاً، وأحرز بطولة الدوري أربع مرات، والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع مرات، ومرتين درع المجتمع التي تجمع بطل الدوري مع بطل الكأس في مستهل كل موسم.

• «مازلت طموحاً، وقررت العودة إلى أندرلخت للمواسم الثلاثة المقبلة».