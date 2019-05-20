فالنسيا يضمن بطاقة «الأبطال»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

ضمن فالنسيا بفضل فوزه على بلد الوليد 2-صفر، المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بانتزاعه المركز الرابع في المرحلة الـ38 الأخيرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وانضم فالنسيا إلى برشلونة بطل الدوري وأتلتيكو مدريد الثاني وريال مدريد الثالث. وسجل هدفي فالنسيا كارلوس سولير باراغان (36) ورودريغو مورينو (52).

ورفع فالنسيا رصيده إلى 61 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن خيتافي مفاجأة الموسم الذي اكتفى بالتعادل مع فياريال 2-2 والمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إلى جانب فريقي إشبيلية وإسبانيول.

وتقدم خيتافي مرتين عبر بورتيو (13)، والصربي نيمانيا (76)، لكن شباكه استقبلت هدفين.