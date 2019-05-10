الريال يمدّد الشراكة مع «أديداس» بمبلغ قياسي

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن ريال مدريد الاسباني، نادي كرة القدم الأكثر دخلاً في العالم، وشركة التجهيزات الرياضية الألمانية أديداس، أول من أمس، تمديد شراكتهما حتى 2028 مقابل مبلغ قياسي قدّرته الصحافة بـ120 مليون يورو سنوياً.

ويرتبط النادي الأسطوري وأديداس بعلاقات شراكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتوصلا الى اتفاق جديد يمتد حتى 2028، حسب بيان للشركة الألمانية.

وتنتج «أديداس» منذ 1998 القميص الأبيض للنادي الملكي الفائز بدوري أبطال أوروبا 13 مرة (رقم قياسي)، ويحتل حالياً المركز الثالث في الدوري المحلي.

من جانبه، أشار ريال مدريد الى اتفاق «غير مسبوق في تاريخ صناعة الرياضة».

ولم يكشف الجانبان التفاصيل المالية، بيد أن صحيفة «ماركا» اعتبرت أن هذه الشراكة ستعود بمبلغ 120 مليون يورو على النادي المدريدي كل موسم.