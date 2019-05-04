نجم التنس فيدرر يعود إلى منطقة التراب «المحرمة»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يعود السويسري الأسطورة، روجيه فيدرر، إلى الملاعب الترابية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، عندما يخوض دورة مدريد الإسبانية لكرة المضرب، مقراً بأن الرحلة تبدو كأنها «في منطقة محرمة».

واختبر ابن الـ37 قدراته على التراب الأوروبي في بطولة روما الإيطالية للماسترز في 2016، قبل التركيز على الأراضي الصلبة والعشبية، التي رفعت عدد ألقابه الاحترافية إلى 101.

لكن مع اقتراب مسيرته من نهايتها، قرر السويسري اختراق حقل سيطر عليه لسنوات طويلة غريمه الإسباني رافايل نادال، لذا تبدو دورة مدريد المكان المناسب لعودته.

وأحرز فيدرر اثنتين من دوراته الـ11 على التراب في العاصمة الإسبانية، حيث يساعده الارتفاع العالي على إبطال السرعة البطيئة التقليدية لملاعب التراب الأحمر.

وقال فيدرر بعد فوزه الأخير في دورة ميامي الأميركية: «أنا متحمس كثيراً، هذا تحدٍّ مثير، اختبار جيد. الثقة، لا أعرف، هذه منطقة محرمة. يجب أن أبدأ من الصفر».

وهدفه البعيد الأمد هذا الربيع سيكون بطولة رولان غاروس، حيث توج في عام 2009، وحل وصيفاً أربع مرات لنادال في: 2006 و2007 و2008 و2011.

لكن فيدرر يملك أملاً متجدداً، في ظل خسارة نادال لقبيه في برشلونة ومونتي كارلو، في الأسابيع القليلة الماضية. كما أن المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودع ربع النهائي في مونتي كارلو.