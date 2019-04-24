سترلينغ يقترح عقوبة قاسية لمواجهة «عنصرية الملاعب»

المصدر: لندن - رويترز

طالب نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، رحيم سترلينغ، بفرض عقوبة فورية على الأندية بخصم تسع نقاط من رصيدها، وإجبارها على خوض ثلاث مباريات دون جماهير، في حال صدور إساءة عنصرية من مشجعيها.

ودعا سترلينغ مسؤولي اللعبة إلى تبني تغييرات جذرية للتصدي لهذا الخطر، بعد التوقيع على بيان يطالب بعقوبات مناسبة وثابتة لأي تصرف عنصري. وكتب سترلينغ مقالاً في صحيفة «التايمز»، جاء فيه «تبدو هذه العقوبة قاسية، لكنها ستمنع أي مشجع من ارتكاب أي إساءة عنصرية، خوفاً من هبوط فريقه أو تحطم آماله في نيل اللقب».

وتابع: «كما تجب معاقبة النادي بخوض ثلاث مباريات دون جماهير، وبهذه الطريقة سيخسر النادي إيراداته بسبب أي تصرف عنصري من مشجعيه».

وانضم سترلينغ إلى عدد من الرياضيين المحترفين والأندية، في التوقيع على البيان الذي يطالب أيضاً بإتاحة المزيد من الفرص للسود وممثلي الأقليات العرقية لشغل مناصب في كرة القدم، وعدم معاقبة أي لاعب يغادر الملعب في حال تعرضه لإساءة عنصرية، كما دعا البيان الذي تمت صياغة بنوده بالتعاون مع مؤسسات تعمل في مجال مناهضة العنصرية، مثل «كيك ايت اوت»، وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إلى التحلي بالمزيد من المسؤولية في معالجة هذه القضية.

وقال سترلينغ «في كرة القدم حول العالم، يتعرض لاعبون ومشجعون ومدربون سود ومن آسيا لإساءات عنصرية، يحدث ذلك كل يوم من كرة القدم في الشوارع إلى ملاعب دوري أبطال أوروبا، وفي اعتقادي لا يبذل المسؤولون عن كرة القدم جهوداً كافية لحل المشكلة، وهو أمر لا يخدم الرياضة».