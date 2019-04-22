جراحة لأودريوسولا ترجّح انتهاء موسمه مع مدريد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن ظهيره الأيمن ألفارو أودريوسولا خضع لعملية جراحية في الترقوة اليسرى، يرجح أن تحول دون عودته الى الملاعب هذا الموسم.

وأفاد النادي الملكي، في بيان، بأن «ألفارو أودريوسولا خضع لعملية جراحية ناجحة لمعالجة كسر في عظمة الترقوة اليسرى»، من دون أن يحدد مدة غيابه المحتملة.

وكان مدرب ريال الفرنسي، زين الدين زيدان، قد أشار في تصريحات أمس، الى أن الإصابة التي تعرض لها الظهير البالغ من العمر 23 عاماً، ستنهي على الأرجح موسمه مع صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.