تعرف إلى موعد مواجهة ميسي ومحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض فريقا ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني مواجهة من العيار الثقيل عندما يتقابلان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في نهائي مبكر للبطولة، بعدما نجح الأول في إقصاء مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 بمجموع اللقاءين، بينما نجح ليفربول في تحقيق الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1 بمجموع اللقاءين ليضرب النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح، موعداً مع النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة ليونيل ميسي، في الدور نصف النهائي بينما يتقابل في الطرف الثاني فريقا أياكس أمستردام مع توتنهام الإنجليزي مفاجأتي البطولة والذي لم يكن أحد يتوقع أن يصل الفريقين إلى هذا الدور خاصة في ظل وجود فرق بحجم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس وريال مدريد بطل أوروبا.

وينتظر الجمهور المواجهة الأولى التي ستجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم المصري محمد صلاح، وستكون المباراة الأولى بين الفريقين في برشلونة بتاريخ 1 مايو، بينما ستكون المواجهة الثانية يوم 7 مايو، بينما ستكون مواجهة توتنهام مع أياكس أمستردام بتاريخ 30 ابريل لقاء الذهاب، بينما ستكون المواجهة الثانية يوم 8 مايو في ملعب أياكس.