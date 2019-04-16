أسطورة ليفربول يرى أن وجود صلاح غير مؤثر في "الريدز"

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد أسطورة ليفربول، جيمي كاراغر، أن ساديو ماني أكثر أهمية من صلاح في سباق "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، إذ أبدى إعجابه الكبير بالنجم السنغالي، مؤكداً أن التعاقد معه أعاد ليفربول إلى مصاف الفرق الإنجليزية الكبرى.

ورغم تألق النجم المصري محمد صلاح الكبير برفقة ليفربول، وتسجيله لعدة أهداف حاسمة في سعي ليفربول للعودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن، إلاّ أن أسطورة "الريدز" جيمي كاراغر يُفضل نظرياً خسارة صلاح على نجم الفريق الآخر ساديو ماني.

وقال كاراغر في تصريحات صحافية، نقلتها صحيفة دايلي ميل البريطانية: "أنا مشجع كبير لماني.. الناس تتحدث عن يورغن كلوب، التوقيع مع صلاح، وفيرجيل فان دايك، الذي لا يُصدق، ماني هو من أعاد ليفربول إلى المنافسة على الألقاب.. كان أول توقيع كبير ليورغن كلوب".

وعندما سئل كاراغر عما إذا كان عليه أن يخسر نظرياً إما صلاح أو ماني، أجاب الدولي الإنجليزي السابق على الفور قائلاً "صلاح".