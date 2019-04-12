الأهلي المصري بعد خسارة الزمالك: "إليكم جدول ترتيب الدوري بشكله الطبيعي".

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بتصدر الفريق الأول لكرة القدم لمسابقة الدوري الممتاز بعد خسارة الزمالك أمام المصري بهدف مقابل هدفين، حيث نشرت الصفحة جدول ترتيب الدوري بعدما احتل الفريق الأحمر الصدارة حيث كتبت "إليكم جدول ترتيب الدوري بشكله الطبيعي"، واحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني بعدما كان الأبيض متصدر للبطولة بفارق وصل إلى 9 نقاط في بعض فترات البطولة.

ونجح فريق المصري في إلحاق الخسارة بفريق الزمالك ليفقد الأبيض الصدارة لأول مرة هذا الموسم قبل مباريات حاسمة في الجولات القادمة مما تبقى من عمر الدوري المصري.