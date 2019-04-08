حسين رضا يحقق أول ميدالية للسعودية في رياضة التجديف

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

توج بطل التجديف السعودي العالمي حسين علي رضا، لاعب المنتخب السعودي للتجديف بالمركز الثالث وحصوله علي الميدالية البرونزية، ضمن منافسات بطولة أسيا للصالات الداخلية والتي اقيمت مؤخراً في مدينة بانكوك بتايلاند من 27-29 مارس.

ويأتى فوز حسين علي رضا بحصد السعودية بأول ميدالية دولية في رياضة التجديف والتي تعتبر إنطلاقة إيجابية للمنتخب السعودي وتسجل للإتحاد السعودي للتجديف والذي أسس هذا العام بقيادة رئيس إتحاد التجديف محمد خالد حضراوي.

وعبر حسين علي رضا عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية في الوقت الذي كان يتمنى فيه تحقيق الميدالية الذهبية لبلده المملكة العربية السعودية، كونه أحد أقوى المرشحين لها وقال: " اشعر بالفخر لتمثيلي المملكة العربية السعودية ورفع علم بلدي وعزف السلام الملكي لوطني الغالي في هذا المحفل الاسيوي والحمد لله علي حصولى على البرونزية".