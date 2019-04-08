بايرن ميونيخ يواصل إعداد أوليفر كان لخلافة رومينيغه

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يواصل نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم التخطيط لإعادة حارسه السابق، أوليفر كان، للنادي في منصب الرئيس التنفيذي عندما يعتزل كارل هاينز رومينيغه العمل بعد عامين من الآن.

وقال كان لمحطة «زد.دي.اف» التلفزيونية الألمانية مساء أول من أمس: «الأمر يسير، المحادثات بيننا جيدة».

ووافق المجلس الاستشاري لبايرن بالفعل على عودة كان، في الوقت الذي أكد فيه رومينيغه «الخطة أن يخلفني أولي».

وخاض كان (49 عاماً) مسيرة حافلة في الملاعب مع بايرن، لكن رومينيغه يرى أن الحارس السابق يحتاج الى مزيد من العمل لتولي هذا الدور القيادي.

وأوضح كان «بالتأكيد سيكون تحدياً هائلاً»، لكنه يشعر بقدرته على تولّي المهمة.