لاعب الاتحاد السعودي يؤكد: لم أحصل على قيمة جائزة أفضل اللاعب الموسم الماضي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، ولاعب الشباب الإماراتي السابق، التشيلي كارلوس فيلانوفيا، عن مفاجأة كبيرة بعدما أعلن عن عدم حصوله على مكافأة جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين السعودي العام الماضي، وهي التي حصل عليها بعد موسم رائع قدمه مع فريقه السعودي.

وقال اللاعب في تصريحاته عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام الباطن والتي انتهت بفوز اتحاد جدة برباعية، ونقل هذا التصريح موقع "الأخطبوط الرياضي السعودي"، أنه لم يتحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عن العام الماضي والتي تبلغ 250 ألف ريال.

وكان التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب فريق الاتحاد قد حصل على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط في دوري المحترفين السعودي للموسم 2017-2018.