"فتنس الامارات" يرفع شعار عام التسامح في ماراثون روتردام في هولندا

المصدر: محمد فاضل – دبي

رفع لاعبو فريق فتنس الامارات شعار "عام التسامح" في ماراثون روتردام الدولي في هولندا والذي تنطلق منافساته الرسمية صباح يوم غد بمشاركة الالاف من متسابقي الماراثون والمسافات الطويلة في العالم، وتبلغ مسافته 42 كيلومترا و195 مترا، ويبلغ عدد اعضاء الفريق المشارك في المنافسات 12 متسابقا 3 من المواطنين و9 من المقيمين ومواليد الدولة، ويبرز الى الواجهة قائد الفريق يوسف الرستماني (37) سنة ، وكل من خيام عبد العزيز (53) سنة، ومسعود فلامرزي (42) سنة.

بينما قادت الاصابة اللاعب علي الاميري (52) سنة الى الانسحاب من المشاركة

وتتلخص فكرة رفع شعار "عام التسامح" في ماراثون روتردام بالزي الرياضي الذي يرتديه لاعبو فريق "فتنس الامارات" والذي يظهر خلاله الشعار الى جانب علم دولة الامارات العربية المتحدة واسم اللاعب.

وقال الرستماني لـ"الامارات اليوم": نحن لسنا فريقا تنافسيا يشارك من اجل الفوز بالمراكز المتقدمة الاولى بقدر كونه فريقا يحمل على عاتقه تطلعات مجتمعية تتضمن رسالة "عام التسامح" الى العالم ويتطلع الى نقل صورة حية عن الرياضة الإماراتية من خلال المشاركة والمنافسة على الظهور بشكل جيد، ويجسد شعار ( الرياضة اسلوب مثالي للحياة) بصورة حقيقية.

اضافة الى المنافسة على تحقيق مركز متقدم يلبي طموحات المتسابقين الشخصية كل حسب امكاناته البدنية.

وتابع: سنقوم تزامنا مع المشاركة في السباق بشرح المعاني السامية لشعار "عام التسامح" للمتسابقين والمنظمين والجمهور ودلالاته السامية في مبادرة شخصية لاعضاء الفريق خصوصا وان اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة هم من جنسيات مختلفة من بريطانيا وجنوب افريقيا والمانيا وهولندا واوزبكستان ودول اخرى

وبخصوص طموحه الشخصي اكد الرستماني انه يتطلع الى تحسين رقمه الذي حققه في نسخة 2017 الماضية للماراثون 3:48:03 ساعة الى زمن افضل يوازي طموحاته، وان ينجح باقي زملائه بإكمال السباق حتى نهايته وتحقيق تطلعاتهم الشخصية.

يذكر ان فريق "فتنس الامارات" يتخذ من دبي مكانا لتدريباته ويشارك في جميع المسابقات الرياضية والمجتمعية في داخل وخارج الدولة ومنها ماراثون دبي الدولي.