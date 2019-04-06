تعرف إلى القائمة المحتملة لضحايا زيدان في ريال مدريد

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قائمة محتملة للاعبين يتوقع أن يبعدهم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة فريق ريال مدريد الإسباني للموسم المقبل، خصوصاً أن زيدان العائد مؤخراً لقيادة الفريق الملكي يسعى لتعاقدات جديدة للعودة بالفريق إلى سابق عهده والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية، ولعل من

أبرزها إتمام صفقة البلجيكي إيدين هازرد مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

وتضمنت قائمة الـ "ماركا" الإسبانية، للضحايا المحتملة من قائمة الفريق الملكي الحالي المتوقع أن يتخلى عنها المدرب الفرنسي زيدان، ستة لاعبين، بداية من المهاجم

الويلزي غارييث بيل، والمدافع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، ومواطنه ولاهب خط الوسط كاسيميرو، والإسبانيين ماركو إسينسيو، وإيسكو، وأخيراً لاعب خط الوسط الألماني توني كروس.

وعزت الصحيفة قائمتها للنتائج الغير مرضية لفريق ريال مدريد، في ظل موسمٍ سيء ابتعد فيها الفريق الملكي من المنافسة عن الألقاب، سواء بوداعه المبكر من دوري أبطال أوروبا بعد أن تسيد الريال ألقاب بطولات المواسم الثلاثة الماضية، فضلاً عن احتلال الريال حالياً للمركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي والمتصدر الحالي للدوري فريق برشلونة صاحب الـ 70 نقطة، بجانب ابتعاد الفريق الملكي الذي تجرع الهزيمة في مباراته الأخيرة في الدوري أمام فالنسيا "1-2"، بفارق خمسة نقاط عن ابن مدينته اتلتيكو مدريد الوصيف الحالي للترتيب الدوري.