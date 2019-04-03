زيدان يرفض المداورة في حراسة مرمى ريال مدريد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن الفريق سيعتمد في الموسم المقبل خياراً واضحاً جداً، في مركز حارس المرمى الأساسي، ولن يلجأ إلى المداورة القائمة راهناً بين البلجيكي تيبو كورتوا، والكوستاريكي كيلور نافاس.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي، أمس، عشية الحلول ضيفاً على فالنسيا في المرحلة 30 من الليغا، اليوم: حالياً لدينا ثلاثة حراس جيدين (نافاس وكورتوا ونجل زيدان لوكا البالغ من العمر 20 عاماً)، وسننهي الموسم معهم.

وأضاف: لكنني أؤكد لكم أنه لن يكون ثمة نقاش بشأن حارس المرمى (في الموسم المقبل)، أقول لكم ذلك من الآن. سيكون الأمر واضحاً جداً.

وكان زيدان دفع في المباراة ضد هويسكا السبت (3-2) في الدوري المحلي، بنجله لوكا أساسياً للمرة الثانية فقط في مباراة رسمية بقميص النادي الملكي.