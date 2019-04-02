كريستيانو رونالدو: زيدان قادر على إعادة ريال مدريد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أشاد لاعب يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمهارات الإدارية التي يتمتع بها مدربه السابق في ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، وفاز اللاعب البرتغالي الدولي بثلاث بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب الفرنسي، قبل أن يغادر إلى العجوز الصيف الماضي.

"وقال كريستيانو رونالدو في الفيلم الوثائقي الذي سيذاع على قناة ريال مدريد والخاص بعودة المدرب الفرنسي: "أعتقد أن زيدان يعرف كيف يعود بالفريق، ليس من السهل التعامل مع الفريق ويحتاج إلى طريقة ذكية، إنه ليس وضعًا سهلاً لأن جميع اللاعبين يحبون اللعب كثيرًا، لكنه يعلم كيف يعمل بذكاء وهو قادر على إشراك جميع أعضاء الفريق.

وشارك اللاعب الإسباني سيرغيو راموس، في الفيلم الوثائقي وأشاد بمدربه الحالي وسلط الضوء على وقال: "نجاح زيدان جاء على مر السنين، مهنة زيدان تتحدث عن نفسها، سواء كان كلاعب وما يفعله كمدرب"، وتابع: "لقد وجد طريقة لنقل الموهبة التي كان لديه كلاعب إلى دوره كمدرب وإدارة غرفة تبديل الملابس، إنه يقوم بعمل رائع وفريد ​​من نوعه".