الفيفا يوافق على مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "آرم" السعودي عن موافقة الاتحاد الدولي الـ "فيفا" على مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي الموسم المقبل.

واستند الموقع المذكور في إعلان موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بناءً على تصريحات أدلى بها الشيخ علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، قال فيها رئيس الاتحاد البحريني، إن: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وافق على مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي الموسم المقبل، ويتبقى فقط موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم".

والجدير ذكره، شهد ديسمبر الماضي، اعتماد الاتحادين البحريني والآسيوي الملف المتكامل لمشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي للمحترفين، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل أن يتم إرساله إلى لجنة الاتحادات المحلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجهة المختصة باعتماد الملف، والتي وافقت أخيراً على السماح للفريق البحريني بالتواجد والمشاركة في الدوري السعودي.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين 16 نادياً، ولم يسبق أن شارك فيه نادٍ خارجي منذ انطلاقه في العام 1976.