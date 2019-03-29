5 أرقام تميل للهلال قبل ديربي الرياض "الساخن" أمام النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

يتسلح فريق النصر السعودي اليوم بالانتصارات الستة المتتالية التي حققها في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، في مواجهة سيطرة الهلال السعودي علي كافة الأرقام التي تأتي في صالحه سواء كان ذلك تاريخياً أو منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، وذلك عندما يتقابلان في ملعب النصر لحساب الجولة 25 من البطولة في استاد الملك فهد الدولي، ويعيش الهلال الذي تعثر في أخر جولتين بالبطولة بالتعادل على خمسة أرقام قد تشير إلي قدرته على الفوز وهي:

الصدارة

يتصدر الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر الذي نجح في تقليل الفارق والعودة من بعيد بعد 6 انتصارات متتالية، مقابل تعثر الهلال في اخر لقائين بالبطولة، منهما لقاء أحد الأخير الذي تعادل فيه الفريق سلبياً مع الصاحب المركز الأخير في جدول الترتيب.

الآكثر فوزاً بالمحترفين

يتسلح الهلال السعودي بتحقيق أكبر عدد من الانتصارات في دوري المحترفين، من 21 مباراة فاز الهلال في 11 مباراة مقابل 5 فقط للنصر، و5 تعادلات جمعت الفريقين، في عهد الاحتراف وهو ما يؤكد أفضلية الزعيم السعودي.

مارس مع الهلال

اقيم ديربي الهلال والنصر في شهر مارس خلال عهد الاحتراف مرتين وكانتا في صالح فريق الهلال السعودي حيث كانت الأولي في موسم 2011-2012 ونجح الهلال من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، كما فاز الهلال في المباراة الثانية موسم 2015-2016, بهدفين دون مقابل، أي أن النصر لم ينجح أيضا في إحراز أي هدف.

أكبر فوز

أكبر فوز في تاريخ اللقائين بدوري المحترفين كان في صالح فريق الهلال بنتيجة 5-1 وكان موسم 2016-2017، بينما كان أكبر فوز حققه النصر هو2-1.

التاريخ والهلال

تاريخياً تقابل الهلال مع النصر في 152 مباراة في تاريخ مواجهتهم بالدوري نجح الهلال في تحقيق الفوز بـ 60 مباراة مقابل 49 انتصار للنصر، و43 تعادل جمع الفريقين في تاريخ لقائتهما معاً.