أسباب عائلية وراء غياب مدرب إسبانيا عن مباراة مالطة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس، أن مدرب منتخب بلاده لويس أنريكي، غاب لأسباب عائلية عن مباراة مالطا في لافاليتا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وأوضح الاتحاد أن المدرب المساعد روبرت مورينو قاد لا روخا في غيابه. وكتب الاتحاد الإسباني في حسابه على «تويتر»: مدربنا لويس أنريكي سيغيب عن مباراة هذا المساء لأسباب عائلية.

وتسلم أنريكي الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني، عقب الخروج من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي، الصيف الماضي. وكانت إسبانيا حاملة اللقب ثلاث مرات افتتحت التصفيات بفوز صعب على النرويج 2-1 السبت الماضي، في فالنسيا.