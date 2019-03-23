ماني: لن أحزن إذا حصل محمد صلاح على لقب هداف الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي السنغالي ساديو ماني، أن العلاقة بينه وبين المصري محمد صلاح، بالرائعة داخل الملعب وخارجه، لكنها محرجة أيضاً بسبب الأقاويل التي تتحدث عن الغيرة بين الثنائي فيما يخص تسجيل وصناعة الأهداف.

وقال ماني، في تصريحات رسمية لموقع الاتحاد السنغالي لكرة القدم: "المقارنة طبيعية مع محمد صلاح بسبب الصراع على هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، لكنني أؤكد بأننا أصدقاء ولا توجد بيننا أي مشاكل".

وأشار ماني إلى أنه لا يتعمد عدم التمرير إلى صلاح وبالتأكيد اللاعب المصري لديه نفس الشعور تجاهه، لكن من الصعب التحكم في المقارنات بينهما بسبب ما يقوله الجمهور وتكتبه وسائل الإعلام أثناء وبعد المباريات.

واختتم اللاعب السنغالي حديثه مؤكداً بأن الأهم خلال الفترة القادمة مصلحة ليفربول، لذلك لن يكون حزيناً في حالة حصول صلاح على الهداف لأن الأهم خدمة الفريق وتحقيق الفوز في بطولتي البريميرليج ودوري الأبطال.