آل سويلم: تدخلنا في صفقة عموري لضرر الهلال ووصول سعره إلى 60 مليون فضيحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد رئيس نادي النصر السعودي سعود آل سويلم، أن ناديه لم يكن يبحث عن التعاقد مع لاعب العين السابق والهلال الحالي عمر عبد الرحمن، ولكن كان هناك هدف أخر من الدخول في الصفقة وهو ضرر الهلال ورفع قيمة اللاعب السوقية، وهو أمر طبيعي يحصل مع كل الأندية الرياضية.

وقال آل سويلم في لقاء مع برنامج كورة التلفزيوني السعودي: "كان هناك هدف من الدخول في صفقة عموري ولم نكن نبحث عن التعاقد معه، ولكن الهدف هو رفع قيمته السوقية وضرر فريق الهلال وهو منافس، ووصول سعر لاعب آسيوي إلى 60 مليون ريال سعودي فضيحة "الحمد لله" حققنا الهدف، كل الأندية تفعل ذلك".

وأضاف: "النصر تعرض لمثل هذه التصرفات من كل الأندية الهلال، الأهلي، الاتحاد وحتى الوحدة، لا نعترف بأي لاعب يتم عرضه على النادي، بل النادي هو من يبحث عن لاعب ويبدأ التفاوض معه، وبالفعل عرض على النصر لاعب الأهلي جانيني، ولاعب الهلال جوميز، وكان سعرهم مرتفع ومبالغ فيهم كثيراً، فإذا كان اللاعب قيمته 5 ملايين يورو، ووصل إلى 7 أمر طبيعي أن إذا وصل إلى 10 أو 12 هذا أمر مبالغ فيه".

وأشار آل سويلم، إلى أن الدعم المقدم للهلال والأهلي السعوديين أكثر من الدعم المقدم لنادي النصر، وقد بدأت هذه الأندية مع النصر بالضرر فكان من الطبيعي أن يتعامل النادي معهم بنفس الطريقة.