تخفيف عقوبة لاعب أردني "خدش الحياء العام" من 6 سنوات إلى 5 مباريات!

المصدر: محمد الحتو - دبي

خففت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأردني لكرة القدم، عقوبة لاعب الفيصلي عدي زهران من حرمانه اللعب ست سنوات إلى الإيقاف لخمس مباريات وتغريمه مبلغ 2500 دينار.

وذكرت قناة "رؤيا" الأردنية أن "لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة الأردني ارتكزت في قرارها على أنه حتى لو كان الفعل المرتكب من قبل اللاعب عدي زهران خادش للحياء العام إلا أن اللجنة مقيدة بالنصوص القانونية الواردة عن اللائحة التأديبية واستناداً إلى النصوص والمواد لذا فقد تقرر تعديل عقوبة اللاعب لتصبح إيقاف لمدة خمس مباريات وتغريمه 2500 دينار".

وكان النادي الفيصلي قد عاقب زهران فور انتهاء مباراة الكلاسيكو أمام الوحدات التي انتهت لمصلحة الأول 2-1 في الدوري الأردني، بحرمانه راتب ثلاثة شهور ومكافأة المباراة، وإيقافه عن اللعب لثلاثة أشهر، غير أن اللجنة التأديبية صدمت النادي بمعاقبتها للاعب بالإيقاف ست سنوات، وسط غضب جمهور الفيصلي.

يذكر أن عدي زهران ارتكب فعلاً فاضحاً، بخلعه سرواله أمام الجماهير والقيام بحركة مسيئة، اعتبرته الأوساط الرياضية في الأردن تصرفاً دخيلاً على ملاعبها وغير مسبوق من لاعب كرة قدم سبق وأن مثل المنتخب الوطني.

وترأس لجنة الاستئناف الأخيرة نائب رئيس لجنة الاستئناف عمر اللوزي، بحضور أعضاء اللجنة ناجي قطيشات وبهاء جابر وعبدالهادي بني هاني ومقرر اللجنة ربا الخطيب