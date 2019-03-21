هازارد: أتمنى الوصول إلى مستوى محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أشاد نجم المنتخب البلجيكي وفريق تشيلسي الإنجليزي، لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، وزميله السابق في البلوز، وكان محمد صلاح وهازارد قد تزاملا في تشيلسي وقت تولى البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة تدريب الفريق في عام 2014، قبل أن يرحل الفرعون إلى فيورينتينا الإيطالي معارا، ومن بعده روما ثم انضم إلى ليفربول في صيف 2017.

وأضاف نجم منتخب بلجيكا في تصريحات عبر قناة "تشيلسي": "أنا معجب بصلاح، فهو قام بالعديد من الأشياء المذهلة في موسمين، أنظر إلى طريقة لعبه وأحاول الوصول للمستوى الذي وصل إليه".

وتابع: "صلاح واحد من أصدقائي المقربين، وهو يقوم بأمور لا تصدق في آخر موسمين".

ويعاني صلاح حاليًا من الغياب عن التسجيل حيث فشل "مو" في تسجيل أي هدف مع ليفربول خلال آخر سبع مباريات (5 مباريات في الدوري، بالإضافة إلى مباراتي بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا).

ويحتل صلاح وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا بالتساوي مع الثلاثي ساديو ماني زمليه في ليفربول، وبير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، في المقابل يتصدر المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الترتيب برصيد 18 هدف.

وجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه في الجولة المقبلة فريق توتنهام هوتسبير، في 31 من الشهر الجاري ضمن حسابات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.