ظاهرة غريبة تحدث مع ميسي تقرب برشلونة من دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يبدو أن فريق برشلونة قد يكون قريب من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا إذا ما نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الاستمرار بالتألق، خاصة مع وجود موقف غريب يحدث مع اللاعب خلال الأعوام الماضية وقد يشير إلى نجاح اللاعب في قيادة فريقه إلى تحقيق اللقب الأغلى في أوروبا.

ويبحث برشلونة والذي صعد إلى الدور ربع النهائي في البطولة عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ أربعة أعوام وبالتحديد في عام 2015، وكان اللقب الخامس في تاريخ النادي وذلك بعد وداع غريمه التقليدي وصاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب فريق ريال مدريد من دور الـ16.

والغريب مع اللاعب الأرجنتيني ميسي، وفريق برشلونة هو أن الفريق حقق اللقب في أخر مرتين أعوام 2011، 2015، وكلا اللقبين كانا بعد إخفاق اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العام أعوام 2010، 2014، وهو ما تكرر هذه النسخة بعد الفشل الكبير للاعب في كأس العالم روسيا 2018، وهو ما يعني بحث اللاعب وتقديم أفضل ما لديه في مباريات فريقه بعد الإخفاق في البطولات الكبرى لإثبات تفوقه ونجوميته، فهل يتحقق ذلك هذه النسخة ويتوج برشلونة بلقب دوري الأبطال عام 2019.