عبدالله السعيد ينصح محمد صلاح بعد أزمته التهديفية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه لاعب منتخب مصر ونادى بيراميدز عبد الله السعيد، رسالة إلى نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، هداف الفريق الإنجليزي، بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بسبب غيابه عن التسجيل في آخر 7 مباريات.

ونشر السعيد صورة له بصحبة صلاح عبر "انستغرام"، وعلق عليها: "استمر يا ابو مكة، ومتركزش مع اي حد، انت كبير، وهتفضل طول عمرك كبير بأخلاقك واحترامك ثم موهبتك".

ويعيش اللاعب المصري محمد صلاح، أسوأ فتراته الاحترافية مع التهديف حيث مر عليه الأن 7 مباريات دون أن يسجل هدف وهو ما لم يكن يحدث من قبل مع الفريق الإنجليزي أو حتى مع روما الإيطالي قبل أن ينضم إلى الريدز ونال لقب هداف الدوري الموسم الماضي.