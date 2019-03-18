تشيلسي يرفض عرض ريال مدريد للتفريط في نجمه الأول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، عرض ريال مدريد الإسباني، الذي قدمه للحصول على خدمات جناح البلوز البلجيكي "إيدين هازارد"، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "صن" الإنجليزية، حيث كشفت الجريدة عن أن أول عرض لريال مدريد وقدره 100 مليون جنيه إسترليني لإدارة البلوز، وهو العرض الرسمي الأول الذي تقدمه إدارة الميرنجي للحصول على هازارد.

ويأتي رفض النادي الإنجليزي بسبب رغبتها في عدم التفريط في النجم الأول للفريق، وخصوصًا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع نادي تشيلسي من التعاقدات لمدة فترتي انتقالات، ولكنه قد يرضخ للموافقة على عرض الريال لأن عقد اللاعب البلجيكي ينتهي بنهاية الموسم القادم، والنادي اللندني يريد الاستفادة مالياً من وراء اللاعب.