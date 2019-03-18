بوتاس يهزم هاميلتون ويكسب جائزة أستراليا

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد التي أقيمت على حلبة ألبرت بارك في ملبورن أمس.

وتفوق الفنلندي على زميله في الفريق حامل اللقب وبطل العالم خمس مرات، البريطاني لويس هاميلتون، الذي كان الأول عند خط الانطلاق، بينما حل ثالثاً سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن متفوقاً على سائق فيراري الألماني سيباستيان الذي أنهى السباق في المركز الرابع.

ونجح بوتاس في تجاوز زميله عند المنعطف الأول بعد الانطلاق، ليحكم قبضته على السباق ويجتاز خط النهاية بفارق 20.9 ثانية عن هاميلتون.

ولم يكن حظ فيتل أفضل من البريطاني، إذ نجح فيرشتابن بتجاوزه خلال السباق لينضم إلى ثنائي مرسيدس على منصة التتويج، علماً بأن الألماني بطل العالم أربع مرات، عبر خط النهاية بفارق 57.1 ثانية عن الفائز.

وتقدم فيتل زميله الجديد في الفريق السائق الشاب شارل لوكلير خامساً، تلاه الدنماركي كيفن ماغنسون (هاس) في المركز السادس.

واختبر بوتاس، العام الماضي، أحد أسوأ مواسمه في الفورمولا 1، بعدما خضع لهيمنة زميله هاميلتون وفشل في الفوز بأي سباق وعانى المشكلات الميكانيكية. ويدرك الفنلندي الذي يخوض موسمه الثالث مع «الأسهم الفضية» أهمية تقديم أداء مميز لئلّا يخسر مقعده للفرنسي الشاب إستيبان أوكون (22 عاماً) الذي يشغل منصب السائق الاحتياطي للفريق.

واعتمد فريق مرسيدس استراتيجية تزويد سيارة بوتاس بإطارات «سوفت»، فنجح في انطلاقته بتجاوز هاميلتون الذي تأخر عنه بفارق 1.153 ثانية مع نهاية اللفة الافتتاحية، وخلفهما كل من فيتل، فيرشتابن ولوكلير.

وتابع بوتاس توسيع الفارق، في وقت اعتمد مرسيدس استراتيجية مماثلة لفيراري، اذ مع دخول فيتل الى الحظائر في اللفة 14 للتزود بإطارات متوسطة، طلب الفريق من سائقه هاميلتون الدخول بدوره. وأبقى فريق مرسيدس بوتاس على الحلبة قبل أن يستدعيه بعد سبع لفات، بعدما وصل الفارق بينه وبين زميله الى 10 ثوانٍ.

ومع إحكام بوتاس سيطرته على المركز الأول دار صراع على الوصافة، بعدما ضيق فيرتشابن الخناق على هاميلتون من دون أن ينجح في تجاوزه.