لوف يأمل إعادة تشغيل «الماكينات» بعد فترة من التخبّط

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، أن فريقه يحتاج إلى تحقيق «نتائج جيدة مجدداً» في أعقاب هبوطه من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي، وخروجه من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الصربي ودياً، الأربعاء المقبل، في فولفسبورغ قبل مواجهة هولندا بعدها بأربعة أيام في أمستردام في مستهل مشوار الفريقين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتعادل المنتخب الألماني في مباراته الأخيرة أمام هولندا 2-‏2 في جيلسنكيرشن في دوري الأمم في نوفمبر الماضي، بعد أن خسر الفريق أمام المنافس ذاته بثلاثة أهداف دون رد في الشهر السابق له.

وقال لوف لصحيفة «فيلت إم سونتاج»: «الآن علينا أن نلعب بكثير من الحماس، ولكن قبل كل شيء علينا تحقيق نتائج إيجابية، ونحن في حاجة إلى الشجاعة من أجل التغيّر».

ويخطط لوف الآن للاعتماد على اللاعبين الشباب، حيث قرر استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.

ويتجه لوف حالياً للاعتماد على اللاعبين صغار السن، وفي مقدمتهم نيكلاس سوله متوسط دفاع بايرن ميونيخ.

وأضاف مدرب منتخب ألمانيا: «نيكلاس الآن يتحمل مسؤولية خط الدفاع، نتوقع منه المزيد، عليه أن يكون أكثر تنظيماً ومباشراً وأن يظهر صلابته في الخط الخلفي، والأمر نفسه بالنسبة لانطونيو روديجير مدافع تشيلسي».

وأعرب لوف عن تفاجئه بتلاشي الانتقادات التي ظهرت في البداية بعد الإعلان عن استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.

وكان لوف اجتمع باللاعبين الثلاثة في ميونيخ لإخبارهم بنفسه بشأن استبعادهم من صفوف منتخب الماكينات.

على الجانب الآخر، أكد رئيس اتحاد الكرة الألماني، رينهارد جريندل، أنه لم يقصد انتقاد لوف عندما صرح قبل نحو أسبوعين بأنه كان من الأفضل الإعلان عن استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ من خلال مؤتمر صحافي.

وشارك اللاعبون الثلاثة في كأس العالم 2014، الذي توجت ألمانيا بلقبه، كما شاركوا في مونديال روسيا 2018، الذي شهد خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات.

وشارك بواتينج (30 عاماً) في 74 مباراة مع منتخب ألمانيا، لكنه غاب عن المواجهتين أمام روسيا وهولندا في نهاية العام الماضي بسبب مشكلات تتعلق باللياقة البدنية.

ولكن قرار لوف باستبعاد مولر (30 عاماً) وهوميلز (29 عاماً) كان مفاجئا للجميع.وسجل مولر 38 هدفاً خلال 100 مباراة مع الماكينات الألمانية، فيما شارك هوميلز في 70 مباراة.