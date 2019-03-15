زيدان يظهر أمام سلتا فيغو غداً

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

تتركز الأنظار على مواجهة ريال مدريد وضيفه سلتا فيغو الثامن عشر والمهدد بالهبوط، غداً، بعد عودة زين الدين زيدان إلى «البيت الأبيض»، فيما يحل برشلونة ضيفاً على ريال بيتيس الثامن بعد غد، وأتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو الحادي عشر غداً في المرحلة 28 من الدوري.

ووصفت عودة «زيزو» الى ريال بالمهمة الإنقاذية، لكن في الوقت عينه بالمخاطرة لمدرب قاد ريال الى لقب دوري الأبطال لثلاث سنوات متتالية قبل انكفائه لمدة تسعة أشهر. وعلق زيدان بعد إعلان عودته: «إنه تحدٍّ أكبر، بالتأكيد، إنها المرة الثانية.. لقد سئلت للتو: ألا تخاطر؟ لكن إذا نظرنا إلى هذا، لن أعود. ليس هناك فقط العودة، أنا متحمس لشيء آخر، إنه مشروع ثانٍ بالنسبة لي، بالنسبة للنادي. سأقبل التحدي لأنني أرغب في ذلك بشدة، أريد أن أعود إلى التدريب مرة أخرى.. أعتقد بأن قلبي قال لي: لقد استرحت جيداً».

وقدم ريال مستويات متذبذبة في الآونة الأخيرة، خصوصاً أمام غريمه برشلونة الذي أذاقه المر في كأس إسبانيا والدوري المحلي، قبل أن يقضي أياكس على المستقبل المدريدي لمدربه سولاري القادم بمهمة إنقاذية اثر إقالة لوبيتيغي مطلع الموسم.