محمد صلاح قبل مواجهة بايرن ميونخ: مستعد للتضحية بدوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد النجم المصري محمد صلاح أنه مستعد للتضحية بحلمه الشخصي، وهو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، من أجل مساعدة ليفربول على تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام بريطانية: "سأكون صريحا معكم، البطولة الأهم بالنسبة لي هي دوري أبطال أوروبا، لكن حلم مدينة ليفربول ونادي ليفربول هو تحقيق الدوري".

وأضاف لدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه التضحية بأحد البطولتين: "سأضحي بحلمي (تحقيق أبطال أوروبا) من أجل تحقيق حلم المدينة، أما إذا استطعنا تحقيق البطولتين سيكون أمرا رائعا".

ويواجه ليفربول ضغوطا كبيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحل فيه بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، مع تبقي 8 مباريات على النهاية، أما في دوري الأبطال، فيواجه ليفربول بطل ألمانيا بايرن ميونيخ في ملعب الأخير في إياب دور الـ16، مساء اليوم، في مباراة قمة مرتقبة بعدما تعادل الفريقان دون أهداف ذهابا.

وعن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها اللاعب المصري مع تباطؤ معدله التهديفي مؤخرا، قال: "أنا جاهز جدا ذهنيا، ورغم الضغط العالي فإنني قوي من الناحية الذهنية، كل ما علينا هو الاستمرار".

ويمتلك صلاح 17 هدفا تضعه في المركز الثاني بالشراكة مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي النجمان خلف المتصدر سيرخيو أغويرو قائد هجوم مانشستر سيتي.